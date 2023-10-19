Sinan Ateş davasında beş şüpheliye daha gözaltı: İkisi polis

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında ikisi polis olmak üzere beş şüpheli gözaltına alındı.

Sinan Ateş. (Twitter)

Ankara Başsavcılığı’nın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

AA’nın haberine göre başsavcılık, soruşturma kapsamında aralarında iki emniyet mensubunun da bulunduğu beş şüpheliyi ifadeye çağırdı.

Şüpheliler polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Ne olmuştu?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyası Ankara Başsavcı Vekili Durdu Özer ve savcı Durmuş Ali Kaya’ya verilmişti. Savcı Ay da üçüncü savcı olarak dosyada yer almış, ancak süreçte aktif rol oynayamamıştı. Dosyayı fiziki olarak da inceleyemiyordu. Üç savcının görevden alınmasının ardından dosya yeniden savcı Ayhan Ay’a verilmişti.