MHP’lilerin hedef gösterdiği gazeteci Uludağ: Tehditlerden korkmuyorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin soruşturma savcısıyla görüşüp, ona Yargıtay üyeliği teklif ettiğine yönelik iddiayı haberleştiren DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, MHP’lilerce hedef gösterildi. Uludağ, tehditlerden korkmayacağını, cinayet davasını yazmaya devam edeceğini söyledi.

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Uludağ dünkü haberinde, MHP’li Yönter’in gizlice soruşturma savcısıyla görüştüğünü, tahliye kararı karşılığında Yargıtay üyeliği teklif ettiğine dair iddiayı haberleştirmişti.

Uludağ, dünkü haberinde MHP’li Yönter’in gizlice Sinan Ateş soruşturmasının başsavcı vekili Ahmet Altun’la görüştüğüne dair iddiayı haberleştirmişti. Yönter’in dosyada tutuklu bazı MHP’lilerin tahliyesine karşılık Altun’a Yargıtay üyeliği teklif ettiği iddiası habere konu olurken; tahliyelere karşı çıkan Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ile tartışan Altun’un da soruşturmadan ayrılarak izne çıktığı bildirilmişti.

İddiaya konu olan Yönter, Uludağ’ın haber tweet’ini alıntılayarak, “Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin… Yargıda hesaplaşacağız” diye yazdı.

MHP’nin bir diğer genel başkanlarından Semih Yalçın da Uludağ’ı hedef gösterenler arasında. Yalçın attığı tweet’te şunları yazdı: “Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter’e kara çalmaya yönelik alçakça iftiralara yeltenenler, hesabını ilgili mercilere verecekler. Alican Uludağ türünden şeref ve haysiyet yoksunlarının partimizi ve dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya çalışmalarına sessiz kalmayız. Bu böyle bilinsin.”

Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter'e kara çalmaya yönelik alçakça iftiralara yeltenenler, hesabını ilgili mercilere verecekler. Alican Uludağ türünden şeref ve haysiyet yoksunlarının partimizi ve dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya çalışmalarına sessiz kalmayız. Bu… pic.twitter.com/UpSxDTC3Ag — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) October 10, 2023

Uludağ: Tehditlerden korkmuyorum

MHP’lilerce hedef gösterilen Uludağ’dan da karşılık geldi. Uludağ, Twitter’daki paylaşımında tehditlere boyun eğmeyeceğini belirtirken, davayı takip etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Uludağ’ın mesajı şöyle:

*Bugüne kadar sırtımı hiçbir kişiye, gruba, partiye, örgüte veya cemaate yaslamadım, kimsenin gölgesine sığınmadım; kalemi de üç kuruşluk menfaat için satmadım. Dün burada beni örgütlü olarak tehdit edenler, aba altından sopa gösterenlerden korkuyorsam namerdim.

*Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse, o bedeli öderim. Kaçmam. Gönderin benim de kapıma iki tane torbacı, kurun pusu. Adresimi bulursunuz. Zerre umurumda değil. Korkuya teslim olup Sinan Ateş’in kızlarının adalet davasını sürdürmekten vazgeçeceğimi mi sanıyorsunuz? Ki o yetimlerin ahı, peşinizi bırakmayacak.

*Yaşamak gömleği üzerimde oldukça bu davayı yazacağım; herkes sussa da tek başına kalsam da. Bunu da böyle bilin.

Bugüne kadar sırtımı hiçbir kişiye, gruba, partiye, örgüte veya cemaate yaslamadım, kimsenin gölgesine sığınmadım; kalemi de üç kuruşluk menfaat için satmadım. Dün burada beni örgütlü olarak tehdit edenler, aba altından sopa gösterenler korkuyorsam namerdim. Sinan Ateş cinayetini… — Alican Uludağ (@alicanuludag) October 11, 2023

Sinan Ateş cinayeti

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı.