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Yaramazlara biraz batar!

Metin Uca: Osmaniye’deki gösterim il kültür ve turizm müdürlüğü tarafından iptal edildi

‘Devlet büyüklerine hakaret’ şikayetiyle dün gözaltına alınıp serbest bırakılan televizyoncu Metin Uca, Osmaniye’deki gösterisinin il kültür ve turizm müdürlüğü tarafından iptal edildiğini söyledi.

Görsel: Twitter

Uca, haberi Twitter’dan “Sevgili Osmaniyeliler! Ben Metin gelemiyorum. Neden mi?” notuyla paylaştığı videoda verdi.


Ünlü televizyoncu, şunları dedi: “Çünkü Osmaniye’de ayın 12’sinde oynayacağımız gösterimiz il kültür turizm müdürlüğü tarafından iptal edildi. Fatih Sultan Mehmet’in deniz kabuklarına olan merakı ve bunun kitapta yer alışını yanlış değerlendiren biri nedeniyle geçirmiş olduğumuz soruşturmanın ilk sonucu bu oldu. 200’ü aşkın bilet satılmıştı. Ben kendi adıma başkaları için tüm Osmaniyelilerden özür diliyorum efendim.”

Dün, Ankara’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıkmış, gözaltına alınıp dört saat sonra serbest bırakılmıştı.

Uca, gözaltına alınış sebebini şöyle özetlemişti: “Olay şu: 21 Ağustos 2022’de Edremit’teki gösterim esnasında oynadığım oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155’e başvurup ‘Devlet büyüklerine hakaret ediliyor’ demesi sonrası gözaltına alınmışım. Çünkü UYAP’ta da gözükmüyor. Olay aslında şu: Stefanosimous’un yazdığı Sultan Sofraları kitabında geçen ve Fatih Sultan Mehmet’in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp Diyanet İşleri Başkanı’na, ‘Siz yasak diyorsunuz ama benim ecdadım deniz kabuklusunu bayılarak yiyor, Kime inanayım’ sorusunu ‘devlet büyüklerine hakaret’, ‘halkı kin ve nefrete sürüklemek’ olarak değerlendirmişler.”

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Akşam Postası / 3 Şubat 2023

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