Nilüfer Müzik Festivali’ne kamp ve içki yasağı getirildi

Nilüfer Belediyesi’nin ‘Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel’ sloganıyla düzenlediği 6. Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve içki satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Türkiye’de çeşitli bahanelerle art arda iptal edilen festivallere bir yenisi de içki ve konaklama kısıtlamasıyla eklendi.

Bursa Muhalif Gazetesi’nin haberine göre bu sene 2-3-4 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda 6’ncısı düzenlenecek Nilüfer Müzik Festivali’ne içki satışı ve kamp yasağı getirildi.

Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan’ın imzasıyla belediyeye gönderilen yasak kararına ilişkin belgede, 01.00 itibariyle müzik yasağının başladığı hatırlatıldı.