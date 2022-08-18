Burhaniye Belediyesi’nden Zeytinli Rock Festivali açıklaması

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin belediyesi, kaymakamlığın izin vermediği Zeytinli Rock Festivali’nin 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’yle birleştirilme önerilerinin yapım şirketi tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Burhaniye Kaymakamlığı’nın 17-21 Ağustos’ta yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal etmesinin yankıları sürerken Burhaniye Belediyesi iki festivalin birleştirilme ihtimalinin de ortadan kalktığını açıkladı.

Belediyenin açıklamasında yapım şirketinin iptal kararına karşın açılan davada mahkemenin vereceği yürütmeyi durdurma kararını beklemek istediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Firmanın bu beyanından dolayı Zeytinli Rock Festivali programı, 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali programından çıkarılmak durumunda kalınmıştır. 32. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalimizi 25-30 Ağustos 2022’de altı gün yapacağımızı tüm halkımıza ve kamuoyuna duyururuz. Zeytinli Rock Festivali’nin gerekli izin ve resmi yükümlülükleri kendilerine ait olmalarına karşın festivalin gerçekleşmesi için her türlü girişimler tarafımızca yapılmıştır.”

Belediyenin idari mahkemenin vereceği karar sonrası her türlü desteğe hazır olduğu vurgulanan açıklamada, ”Gençlerimizin özgürce festival coşkusunu yaşaması bizlerin önceliğidir. Laik, demokratik Atatürk Türkiyesi’nde, müziğin ve eğlencenin yasaklanması kabul edilemez. Gerici zihniyetlerin baskı ve tehditleri, gençlerimizin idealleri ve coşkularını engelleyemeyecektir” dendi.