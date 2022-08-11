Müzisyenler Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline tepkili: Bu yaz yasakçılığın son yazı

Müzisyenler, Zeytinli Rock Festivali’nin Burhaniye Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği‘ gerekçe gösterilerek yasaklanmasına tepki gösterdi.

Türkiye’de bu yıl pek çok sanatçının konseri ve festivaller, ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmişti. Son olarak da dün Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, yedi yıldır yapılan Zeytinli Rock Festivali’ni ‘kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması’ gerekçesiyle yasakladığını duyurdu. Müzisyenler, festivalin iptaline sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarla sert tepki gösterdiler.

Şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız

Mor ve Ötesi: “Bu ülkenin fikri hür vicdanı hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır. Bu yaz, yasakçılığın son yazıdır. Birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Müzik yasaklanamaz.”

bu ülkenin fikri hür vicdanı hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır.



bu yaz, yasakçılığın son yazıdır.



birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız.



müzik yasaklanamaz.#zeytinlirockfestivali — mor ve ötesi (@mvoofficial) August 10, 2022

Moğollar: “Engellenmeye çalışılan bir festival değil, memleket gençliğinin özgürlüğü ve tercih hakkıdır. O zaman bugün daha yüksek sesle; Bİ’ ŞEY YAPMALI!”

Redd: “Müziğe uygulanan tüm yasakları, gericiliği, bağnazlığı, sığındığı çapsız bahaneleri, büründüğü takiyeciliği her daim Reddettik! ve devam edeceğiz. 20 yıldır gençliğimize gölge etmiş, bu ‘kötü, vasat’ zihniyet yakında son bulacak. O gün daha büyük festivaller yapacağız.”

Gökhan Özoğuz: “Toplumun huzurunu kaçıran tüm unsurlara, düzenbazlıklara, haksızlıklara karşı birlik olan gençlerin festivalidir Zeytinli Rock Festivali. Yasaklama çabalarının sebebi bellidir. #festivalimedokunma”

Toplumun huzurunu kaçıran tüm unsurlara, düzenbazlıklara, haksızlıklara karşı birlik olan gençlerin festivalidir.

#zeytinlirockfestivali . Yasaklanma çabalarının sebebi bellidir.#festivalimedokunma #festival https://t.co/iB8MpaVQW3 — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) August 10, 2022

Gripin: “Her ne kadar dahil olmasak da müziği, güzel duyguları, hayatı kapsayan festivallerin yasaklanması, iptal edilmesi kabul edilemez.”

Hayko Cepkin: “Yıllardır katılmadığım, asla da katılamayacağım bu yapının festival ruhunu basite indirgeyen yapısı bir kenara fikrinden olmayan müzisyenlere sus dağı vermek için manasız davalar açıp tebligat yollayıp savcı tarafından Allah’tan reddedilseler de festival yasaklarını onaylamıyorum.”

Şanışer: “Midem bulanıyor artık.”