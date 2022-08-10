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Yaramazlara biraz batar!

Burhaniye kaymakamı, Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi


Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi

Fotoğraf: Arşiv

Zeytinli Rock Festivali her yıl Balıkesir’de düzenleniyordu.


ANKA’dan Berkay Varol’un aktardığına göre Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Milyon Yapım Organizasyon Şirketi’nin başvurusuna şu yanıtı verdi: “İlgili dilekçeniz incelenmiş olup Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17­21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica ederim.”

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