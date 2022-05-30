Isparta’da ‘hassasiyetler’ galip geldi: Yeni üçlü, Seda Sayan, Niran Ünsal, Işın Karaca

Isparta’ta düzenlenecek Melek Mosso konserinin iptal edilmesi sonrası aynı festivalden çekilen Funda Arar ve Derya Uluğ’un yerine iktidara yakın Niran Ünsal ve Işın Karaca getirildi.

Isparta Belediyesi, Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alacağı açıklanan Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konserini ‘hassasiyetler’ nedeniyle iptal etmişti. Mosso’nun programdaki yerineyse iktidara yakın Seda Sayan getirilmişti.

Mosso’nun konserinin iptal edilmesi üzerine belediyeye sosyal medyada tepki gösterilmişti.

Aynı festival kapsamında Funda Arar’ın 5 Haziran’da, Derya Uluğ’unsa 4 Haziran’da konser vermesi bekleniyordu. Ancak iki sanatçı Mosso’ya destek olmak için konserden çekildi.

Arar ve Uluğ’un yerine yine Seda Sayan gibi iktidara yakınlığıyla bilinen şarkıcılar Niran Ünsal, Işın Karaca ve Altay getirildi.

Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. pic.twitter.com/hanwJkOe5M — Isparta Belediyesi (@belediyeisparta) May 30, 2022

‘Hassasiyetler’

Son zamanlarda birçok etkinlik ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Konser iptaliyle milliyetçi sosyal medya hesaplarının hedef aldığı Doğan’ın daha sonra Bursa konseri de iptal edildi.

Eskişehir’deyse Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı. Etkinlik yetkililerinin daha sonra duyurduğuna göre müzik festivalinin başka bir tarihe ertelenmesi de engellendi.

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da hedef gösterdiği Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli ve İstanbul’da iki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı Melek Mosso, konser programından çıkarılmıştı.

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa’daki konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol vatandaşı Ermeni keman virtüözü Ara Malikian’ın 11 Haziran’daki konseri milliyetçi hesapların hedef göstermesi sonrası iptal edilmişti.

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda toplu yoga etkinliğini engellemişti.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ 10 Mayıs’ta saat 01:00’e uzatılmıştı.