Melek Mosso’nun konserini ‘Milli Gençlik’ mi iptal ettirdi?

Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı Melek Mosso, konser programından çıkarıldı.

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Kentteki festival kapsamında Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar’ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Mosso, 3 Haziran’da Meydan AVM’de sahne alacaktı. Buna ilişkin afişler de yerel basınla paylaşılmıştı.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından bugün ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin ‘halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan’ konserler düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” ifadesine yer verildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bugün akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini paylaştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü. Uluğ ve Arar’ın konser programı ise değişmedi.

Vakıf ve dernek, belediye başkanının paylaşımın ardından Facebook hesaplarından ‘teşekkür’ mesajı yayınladı. Mesajda, kendilerine kayıtsız kalmayan yöneticilere teşekkür edildi.

Son dönemde bazı çevreler tarafından sosyal medyada gündem yapılmasının ardından birçok konser iptal edildi. Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi ve Aynur Doğan konseri iptal edilen isimlerden.