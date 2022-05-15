AKP’li vekil duyurdu: ‘Muhafazakar endişeler’in odağındaki resim kaldırıldı

AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak’ın aktardığına göre Müze Gazhane’deki sanat eseri sosyal medyada muhafazakarların hedef göstermesi sonrası kaldırıldı.

Görsel: Twitter

Bugün sabah saatlerinde İstanbul’da muhalefete ait belediyelerin çalışmalarıyla ilgili olumsuz paylaşımlarla bilinen ‘İstanbul Gündem’ isimli hesaptan Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’deki bir resmin fotoğrafı paylaşılarak hedef gösterildi.

Geçtiğimiz yıl İBB tarafından Kadıköy’de açılan Müze Gazhane’de bulunan garip duvar resmi görenlerin tepkisini çekiyor. pic.twitter.com/pfYlF5mgz1 — İstanbul Gündem (@istgundem) May 15, 2022

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP’li Kadak, eserin kaldırıldığını şu sözlerle duyurdu: “Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane’deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, ‘tepkiler üzerine’ çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…”