Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nden ‘İnek Duası’na inceleme

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) kutlanan ‘İnek Bayramı’nda bir öğrencinin imam kılığında okuduğu ‘İnek Duası’yla ilgili, ‘fakülte ve üniversite ilkeleriyle bağdaşmadığı’ gerekçesiyle adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: ANKA

Öğrenci topluluklarının organize ettiği ‘İnek Bayramı’nda her yıl konser ve etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca gelenek olarak bir öğrenci imam kılığında ‘İnek Duası’ okuyor.

Öğrenciler, salgın sebebiyle iki senedir düzenlenemeyen ‘bayram’ için 12 Mayıs Perşembe günü toplanmış, her zaman olduğu gibi bir öğrenci imam kılığında ‘İnek Duası’nı okumuştu.

Etkinlik, iktidara yakın medya ve okuldaki muhafazakar öğrenciler tarafından hedef gösterilmişti.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bugün, Twitter üzerinden paylaştığı duyuruda yaklaşık 80 senedir okunan ‘dua’yı ‘üniversitenin ilkeleriyle bağdaşmayan, asla tasvip edilemeyecek olay’ olarak tanımladı.

Duyuruda hem adli hem de disiplin incelemesi başlatıldığı, sonucun kamuoyuyla paylaşacağı yazıldı.

2016’daki dava beraatle sonuçlanmıştı

ANKA’nın aktardığına göre 2016’da ‘İnek Duası’nı okuyan öğrenci hakkında, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı’ iddiasıyla dava açılmıştı. Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi öğrencinin beraatına karar vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, temyiz talebini reddederek ilk derece mahkemesinin verdiği beraat kararını onamıştı.