Muhafazakar kuruluşlardan festival iptaline destek: Kızlı erkekli kalınıyordu

İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu, kentte düzenlenmesi planlanan Anadolu Fest adlı müzik festivalinin valilik kararıyla engellenmesine destek çıktı: “Çadırlarda kızlı erkekli yatılı kalınıyordu.”

Görsel: Twitter

Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

12-13-14-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan festival de bu kapsama giriyordu. Karara festivale katılan sanatçılar dahil birçok kişi tepki göstermişti.

Mesele yaşam tarzı ‘değilmiş!’

Bunun yanında iptale destek de iktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan geldi.

Aralarında Memur-Sen, İHH, AGD, Beşir Derneği, MÜSİAD, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi kuruluşların bulunduğu platformun açıklamasında özetle şunlar yazıldı: “Son birkaç yıldır Eskişehir’de Söğütönü Mahallesi okullar bölgesi karşısında alkol firmalarının sponsorluğunda, herhangi bir denetimin olmadığı, çadırlarda kızlı erkekli yatılı kalınan, alkol ve uyuşturucu etkisiyle istenmeyen görüntülerin oluştuğu, çevrede yaşayan ve eğitim öğretim gören çocuklarımıza birçok olumsuz örnek teşkil edecek, insan sağlığı açısından da sakıncalı müzik festivali adı altında hoş olmayan görüntüleri maalesef gördük şahit olduk. Mesele kimsenin sanatı, müziği, konseri ya da yaşam tarzı değil. Bugüne kadar Eskişehir’de kimin konseri, kimin sanatı engellenmiş?”

Validen tarikata ziyaret

Festivalin ‘muhafazakar endişler’le iptal edilmesinin ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın, İslamcı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hicret Derneği’ni ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.