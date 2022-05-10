Anadolu Fest’e valilik engeline tepki yağdı: O festivaller yapılacak!

Eskişehir’de müzik festivali Anadolu Fest’in valilik yasağıyla engellenmesine sosyal medyada tepki yağdı.

Görsel: Anadolu Fest

Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamaları, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

12-13-14-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan festivalin resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada valilik kararıyla ‘hayret içinde kalındığı’ yazıldı.

Açıklamada gerekli mecralara başvurulmasına rağmen herhangi bir ret yazısı tebliğ edilmediği de söylendi. Valilik kararıyla birlikte polislerin kurulan sahneye müdahale ettiği yazılan açıklamada “Bu hukuksuz davranışı, binlerce insanın emeği ve gençlerin sanat aşkının engellenmeye çalışılmasını kınıyoruz” dendi.

Karara festivale katılan sanatçılar dahil olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Ben de bu festivalde konser verecektim Perşembe günü.

Az önce haber aldım izin verilmediğini.

Şimdi hemen yetkililerle görüşeceğim.

Keşke böyle bir durum için yetkililerle görüşmek zorunda kalmasak 🙁 https://t.co/hszQ1H2g16 — Haluk Levent (@haluklevent) May 9, 2022

Hazırlanması 1 yıl alan, yüzlerce müzik emekçisinin pandemi sonrası biraz nefes almasını sağlayacak festival bir anda buhar oluyor. Sevgili gençler hem kendiniz hem onlar için sahip çıkın! pic.twitter.com/ABjdU80rQv — kutlu özmakinacı (@kutluozmakinaci) May 9, 2022

Vay arkadaş neler ile uğraşır olduk hale bak. https://t.co/wdNXOjxzUv — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) May 9, 2022

Valiliğin, Eskişehir’de düzenlenecek olan festivale sebepsiz yere yasak getirmesi akıl alacak bir durum değildir!



Sanata, sanatçıya, kendi anlayışına uymayan herkese, her kesime düşman saray iktidarının yarattığı bu düzene teslim olmayacağız!#FestivalimeDokunma https://t.co/HltgSu8tYz — Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 9, 2022

Daha dün billboardlarda görünce 'ne güzel festival hazırlamışlar' diye konuşmuştuk



Çok yazık https://t.co/7JnRUVoR04 — Meleklerin Payı (@Meleklerin_Payi) May 9, 2022

Gece 12'den sonra alınan müzik yasağı sürerken şimdi de festival yasaklanıyor. İktidar, insanların yaşam tarzına doğrudan hukuksuzca müdahale etmeyi sürdürüyor, faşizan bir anlayış ile. https://t.co/FoVJJWHI2p — Alican Uludağ (@alicanuludag) May 9, 2022

Eskişehir Valiliği 15 günlük etkinlik yasağı ile aylarca festival için emek harcayanlara ve gençlerin sanata olan ilgisine düşmanca bir tavır almıştır.



Gençliğe, sanata ve kültürel faaliyetlere düşmanlık bir AKP geleneği oldu. Valilik bu kararını geri alsın!#FestivalimeDokunma https://t.co/JxhlrjaiC1 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) May 9, 2022

Eskişehir Valiliği'nin keyfi ve sözlü kararlarla Anadolu Fest'i yasaklama girişimini kabul etmiyoruz.



Festival için emek veren sanat emekçilerinin yanında olacağız.



SANAT ENGELLENEMEZ! pic.twitter.com/E4hHMMGh8H — TİP – KÜLTÜR SANAT (@TipKulturSanat) May 9, 2022

Eskişehir Valiliği'nin etkinliklere yönelik aldığı 15 günlük yasak kararı gençliğe, sanata, kültüre düşmanca yaklaşımın bir yansımasıdır.



Kültür, sanat, öğrenci şehri #Eskişehir'imizde Valilik kararınca alınan 15 günlük genel etkinlik yasağı kabul edilemez!#FestivalimeDokunma https://t.co/f0C8h4AON7 — Gün Barış Sevinç (@gbsmcmlxv) May 9, 2022

Siz öyle kafanıza göre, canınızın istediği kararı veremezsiniz @eskvaliligi O festivaller yapılacak! #FestivalimeDokunma https://t.co/nJw5X6COp1 — Barış Atay (@barisatay) May 9, 2022

Eskişehir Valiliği'nin etkinliklere yönelik aldığı 15 günlük yasak kararı gençliğe, sanata, kültüre düşmanca yaklaşımın bir yansımasıdır.



Eskişehir Valiliği, bu kararını gözden geçirmelidir.#FestivalimeDokunma https://t.co/Sws9oDg4zr — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 9, 2022