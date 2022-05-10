Anadolu Fest’e valilik engeline tepki yağdı: O festivaller yapılacak!

Eskişehir’de müzik festivali Anadolu Fest’in valilik yasağıyla engellenmesine sosyal medyada tepki yağdı.
Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamaları, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.
12-13-14-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan festivalin resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada valilik kararıyla ‘hayret içinde kalındığı’ yazıldı.
Açıklamada gerekli mecralara başvurulmasına rağmen herhangi bir ret yazısı tebliğ edilmediği de söylendi. Valilik kararıyla birlikte polislerin kurulan sahneye müdahale ettiği yazılan açıklamada “Bu hukuksuz davranışı, binlerce insanın emeği ve gençlerin sanat aşkının engellenmeye çalışılmasını kınıyoruz” dendi.
Karara festivale katılan sanatçılar dahil olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.