Kocaeli’nde AKP’li belediye Aynur Doğan konserini iptal etti

Kocaeli’nde AKP’li Derince Belediyesi, Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın kentte düzenlenecek konserini iptal etti.

Fotoğraf: Instagram

Belediyenin Twitter hesabı üzerinden 20 Mayıs’ta Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek konserin iptali şöyle duyuruldu: “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.”

HDP’li vekiller dahil birçok Twitter kullanıcısı karara tepki göstererek belediyeyi ırkçılıkla suçladı.

İptal edilen konser #Kürtçe müzik yapan #AynurDoğan konseri.



İncelemede hangi sonuçlara ulaştınız da bu kararı aldınız Kürt düşmanları! @derincebelediye https://t.co/xQnUNQmvfu — Murat Çepni (@MuratCepniHDP) May 15, 2022

“Yapılan detaylı inceleme sonucunda” Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı söylediğini tespit ederek konseri iptal etmişler. https://t.co/vnRAJomsD5 — Veli Saçılık (@velisacilik) May 15, 2022

Tüm dünyada konserleri boş geçmeyen bir sanatçı Aynur Doğan. Bakın gerçekten şu aşağıdaki iğrenç açıklamayı Avrupa’da izah edemezsin. https://t.co/1NgCx1C6G1 — Onur Öncü (@oencueonur) May 15, 2022

Derince'de Kürt ve Kürtçe "uygun" bulunmamış. Dünya çapında bir sanatçının konserini iptal edecek kadar bu toprakların insanlarına ve kültürüne düşmanlık yapamazsınız. https://t.co/1eDqY30XvV — Mahir Özkan I ՄահիրՅան (@mhrzkn) May 15, 2022

Burada sinsice gurur kırmaya yönelik bir tezgah kokusu var. Etkinlik belediye tarafından, iptal edilmek üzere baştan tasarlanmış sanki. https://t.co/Qbjisptndz pic.twitter.com/ZyjvLZ4WJC — Güven Erkin Erkal (@rokerr) May 15, 2022