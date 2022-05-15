Kocaeli’nde AKP’li belediye Aynur Doğan konserini iptal etti

Kocaeli’nde AKP’li Derince Belediyesi, Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın kentte düzenlenecek konserini iptal etti.
Belediyenin Twitter hesabı üzerinden 20 Mayıs’ta Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek konserin iptali şöyle duyuruldu: “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.”
HDP’li vekiller dahil birçok Twitter kullanıcısı karara tepki göstererek belediyeyi ırkçılıkla suçladı.