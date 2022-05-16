İBB CHP grup sözcüsünden AKP’lilerin kaldırttığı çizime: Sadece sanat görüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP’lilerin baskısıyla Müze Gazhane’de sergilenen bir çizimin kaldırılması hakkında konuştu: “Biz bakınca sadece karikatür, sadece sanat görüyoruz. Başka şeylere yormak ancak AKP zihniyetinin yapabileceği bir iştir.”

Görsel: Twitter

Dün sabah saatlerinde iktidar yanlısı sosyal medya hesapları Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’deki bir resmin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

‘Karikatürlerin de hepsi sergilenecek‘

Bugün İBB Meclisi Mayıs Ayı 1’inci Toplantısı’nda konuşan Balyalı, şunları söyledi: “Büyükşehir belediyesi 19-22 Mayıs Cartoon İstanbul Karikatür Festivali düzenliyor. Bütün bu karikatürlerin sahipleri ülkemizin tanınmış karikatüristleri. Festivalin moderatörleri de ülkemizin çok değerli sanatçıları…

Ülkemizin birbirinden değerli 30’dan fazla karikatüristinin eserlerinin de bu festivalde sergileceğini söylemek istiyorum. Bahsedilen karikatür de ülkemizin tanınmış karikatüristlerinden birinin çizdiği bir karikatürdür. O kapsamda sergilenmiştir. Festivalde gösterilecek karikatürlerin de hepsi sergilenecektir.

‘Başka şeyler anlıyorsa bizim problemimiz değil’

Bunlar büyükşehir belediyemizin para vererek çizdirdiği karikatürler değildir. Ben buraya bakınca sadece bir karikatür anlıyorum. Başkası bakıp başka bir şey anlıyorsa o onun problemi bizim problemimiz değil. Ülkemizin birbirinden değerli karikatüristlerinin bu eserlerini başka yerlere yormaya çalışmak ancak AK Parti zihniyetinin yapabileceği bir iştir.

Biz çünkü onların zihniyeti içerisinde bir ildeki festivalde kadın sanatçının sahneye çıkmasına bile karşı olduklarını biliyoruz. Aynı şekilde ülkemizin güzide sanatçılarından, bu toprakların çıkardığı en güzide seslerden Aynur Doğan’ın konserinin iptal edildiğini biliyoruz. Yine aynı bakış açısı içerisinde K-POP grubunun Türkiye’de vereceği konserlerin iptal edildiğini biliyoruz. Onlar böyle görmeye devam etsinler biz oralara baktığımızda sadece sanat göreceğiz. Bir de bizim gözümüzden bakmayı tercih etsinler.”

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı: (Müze Gazhane’de sergilenen karikatür tartışması) Biz bakınca sadece karikatür, sadece sanat görüyoruz. Başka şeylere yormak ancak AK Parti zihniyetinin yapabileceği bir iştir. pic.twitter.com/XK3LPrqQNt — İBB Haber (@ibbhabercomtr) May 16, 2022

Son günlerde ‘muhafazakar endişeler’le özellikle sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Dün Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Eskişehir’de ise Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ geçen çarşamba günü saat 01.00’e uzatılmıştı.