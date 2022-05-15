Kılıçdaroğlu’ndan müzik yasağı ve konser iptallerine: Özgür doğduk, özgür öleceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üst üste konser iptal eden ve müzik yayınını kısıtlayan AKP’ye sert çıktı: “Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok.”

Fotoğraf: CHP

CHP lideri, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP.”

Kılıçdaroğlu daha sonra AKP’li belediye tarafından konseri iptal edilen Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın ‘Dar Hejiroke’ isimli şarkısını önerdi.

Gece müzik yasak.

Gençler KPOP seviyor, yasak.

AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak.

Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara.

Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP.

Geceye Dar Hejiroke iyi gider…https://t.co/iQAo7lJh7L https://t.co/3Y4m5toa8U — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2022

Son günlerde ‘muhafazakar endişeler’le özellikle sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Dün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Bugün Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edildi.

Eskişehir’de ise Anadolu Fest adlı müzik festivalinin valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ geçen çarşamba günü saat 01.00’e uzatılmıştı.