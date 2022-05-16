Aynur Doğan konserinin organizatörü: İptal haberini Twitter’dan öğrendik

Şarkıcı Aynur Doğan’ın konserini organize eden Gergedan Yapım, bilet satışının yasal olarak 40 gün sürdüğünü belirterek Kocaeli’ndeki AKP’li Derince Belediyesi’ni yalanladı.

Fotoğraf: Instagram

Belediye, Doğan’ın 20 Mayıs’ta Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini duyurmuştu. Açıklamada kararın ‘önceden yetkililerden izin alınmadığı, resmi işlemler yapılmadığı ve uygunsuz bilet satışı yapıldığı’ gerekçesiyle alındığı kaydedilmişti.

Gergedan Yapım’ın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada belediyeye konserin ön ödeme bedelinin gönderildiği belirtilen banka dekontu paylaşıldı.

Twitter’dan öğrenmişler

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Gergedan Yapım ve BGST Organizasyon olarak, 20 Mayıs’ta Kocaeli Derince Açıkhava sahnesinde yapacağımız Aynur Doğan konserinin iptalini Derince Belediyesi’nin Twitter hesabından öğrendik. Daha önceki tüm işlerimizde olduğu gibi 20 ve 25 Mayıs etkinliklerimizin de ödeme dekontlarımızı ibraz ettiğimiz ve çalışmalarını tamamladığımız halde konser, ‘Konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildi’ gerekçesiyle Derince Belediyesi tarafından konserden beş gün önce bize bir açıklama yapılmadan iptal edilmiş oldu.

40 gündür yasal bir satış sitesi olan https://t.co/C0YoOCncr7’da satışta olan, belediyenin katkılarıyla pankartları asılan ve bu katkılar için teşekkür ettiğimiz konserimizin iptal edilişini üzülerek duyuruyoruz.@bgstorg @aynurdogan #aynurdogan pic.twitter.com/x1XkRKa6qD — Gergedan Yapım (@gergedanyapim) May 15, 2022

Aynı koşullarda işlemlerini gerçekleştirip ödemelerini yaptığımız 25 Mayıs tarihindeki konserimiz devam ederken Aynur Doğan konserini yapamıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ve hayranlıkla takip edilen sanatçımız Aynur Doğan’ın büyük bir heyecanla başladığımız Türkiye turnesinde yaşanan bu olay ve bize göre gerekçesiz alınan bu karar kültür sanat dünyası ve ülkemiz için kaygı vericidir. Biz birlikte şarkılarımızı söylemeyi bırakmıyoruz. 18 Mayıs’ta İzmir’de başlayacak olan Aynur Doğan Türkiye turnesi Kocaeli dışındaki illerimizde devam ediyor.”