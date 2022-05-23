Niyazi Koyuncu: Pendik Belediyesi konserimi engelledi

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da vereceği konserin AKP’li Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının planlandığını kaydetti.

Koyuncu, konser vermesinin belediye tarafından engellendiğini, buna gerekçe olarak da ‘kurumlarının değer yargılarını ve görüşlerini paylaşmayan bir müzisyenin Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceği’nin gösterildiğini kaydetti.

Şarkıcı “Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.