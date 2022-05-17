Konseri AKP’li belediyece iptal edilen Aynur Doğan: Paylaşarak birlikte büyüyeceğiz

Kocaeli’ndeki konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilen Kürt sanatçı Aynur Doğan, “Bizler ‘kaslarınızı’ geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız” dedi.

Fotoğraf: Instagram

Belediye, Doğan’ın 20 Mayıs’ta Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini duyurmuştu. Açıklamada kararın ‘önceden yetkililerden izin alınmadığı, resmi işlemler yapılmadığı ve uygunsuz bilet satışı yapıldığı’ gerekçesiyle alındığı iddia edilmişti.

Konseri organize eden Gergedan Yapım’sa bilet satışının yasal olarak 40 gün sürdüğünü belirterek Kocaeli’ndeki AKP’li Derince Belediyesi’ni yalanlamıştı.

Doğan, iptal sonrası bugün ilk kez Twitter üzerinden konuştu: “Aşıklar hakikatı ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz. Bizler ‘kaslarınızı’ geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız.”