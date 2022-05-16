Muş Valiliği, Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin konserini yasakladı

Halk sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıkladı.

Fotoğraf: Bianet

Sanatçılar, iptali duyurdukları Twitter paylaşımlarında başta MÜYORBİR ve MESAM olmak üzere meslek kuruluşlarını tavır almaya çağırdı.

Açıklamada şunlar yazıldı: “Bilindiği gibi Muş konserimiz, haftalar öncesinden başvurusu yapılıp hazırlıklarına başlanmış küçük bir turnenin ilk ayağı olacaktı. Buna rağmen yasaklama kararı konserden bir gün önce ve mesai bitimine yarım saat kala telefonla, şifahen bildirilmiş, kararın yazılı bildirimini ise ancak bir sonraki gün mesai saatleri içinde alabileceğimiz söylenmiştir.

Böyle yapılarak yasaklamanın müzisyenler ve organizatörler için ve tabii bilet alan dinleyicilerimiz için sadece bir yasaklama olarak kalmayıp maddi, manevi bir yüke dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Aylarca öncesinden müzisyenler o günlerini bu konser için ayırmışlardır; hiçbir kurumdan destek alınmadan konser salonu tutulmuş, bunun için ücret ödenmiştir; müzisyenler için uçak biletleri alınmış, otelde odalar rezerve edilmiştir; afişler basılmış, sosyal medyada paralı duyurular yapılmıştır; ve onlarca insan bütün bu işler için günlerce çalışmıştır… İşte bunların hepsi de bir yük olarak yaşatılmalıdır ki, yasak kendilerine reva gördükleri nefret yükünü biraz olsun rahatlatsın.

Başta MÜYORBİR ve MESAM olmak üzere meslek kuruluşlarımızı bu konuda tavır almaya davet ediyoruz.

Daha geniş bir açıklamayı yarın, kararın yazılı bildirimini alınca yapacağız.”

Son günlerde ‘muhafazakar endişeler’le özellikle sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Dün Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Eskişehir’de ise Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ geçen çarşamba günü saat 01.00’e uzatılmıştı.