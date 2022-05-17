Çizer Aslantürk’ten AKP’lilerin baskısıyla kaldırılan çizime sessiz kalan camiaya sitem

Türkiye’nin önemli çizerlerinden Yılmaz Aslantürk, AKP’lilerin baskısıyla Müze Gazhane’de sergilenen bir çizimin kaldırılmasına, eserin sahibi dahil, karikatür camiasından kimsenin tepki göstermemesine sitem etti.

Görsel: Twitter

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

‘Malum çevrenin bitmek bilmeyen hassasiyeti‘

Aslantürk, Twitter paylaşımında çizimin ‘malum çevrenin bitmek bilmeyen hassasiyeti yüzünden kaldırıldığını’ söyledi.

Ünlü çizer şöyle devam etti: “Zafer naraları atarak başka kendilerine bir hedef bulmak için uzaklaştılar. Yani bir kaleyi daha ele geçirdiler. Buraya kadar -değil ama- normal, beni asıl şaşırtan hiçbir çizer arkadaşın, meslektaşın bu konuda tek satır dahi bir şey söylememiş olması.

Festivale katılacak onlarca çizerden biri bile tepki göstermedi yahu. Ortağı olduğu dergi dahi ses çıkarmadı. Çok acayip çok. Ben eleştirince, uyarınca çok gücendiler takibi bırakıp engellediler.”

Mizah dergisi Uykusuz’un karikatüristlerinden Ersin Karabulut daha önce iktidara yakın eski karikatürist Hasan Kaçan’ın TRT’deki programına konuk olduğu için eleştirilmişti.

İstanbul Gazhane’de yapılacak mizah, karikatür ve resimli roman festivali nedeniyle duvara asılan Ersin Karabulut’un çizdiği bir illüstrasyon malum çevrenin -bitmek bilmeyen- hassasiyeti yüzünden kaldırıldı. — Yılmaz Aslantürk (@otisabi) May 17, 2022

Son günlerde ‘muhafazakar endişeler’le özellikle sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Eskişehir’de ise Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı.

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ geçen çarşamba günü saat 01.00’e uzatılmıştı.