Koyuncu’dan sonra Apolas Lermi’nin de konserleri iptal

Şarkıcı Niyazi Koyuncu’dan sonra Apolas Lermi de iki konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Lermi de Twitter hesabından şunları yazdı: “Malum kişinin beni hedef gösteren açıklamaları ve paylaşımları sonucu 29 Mayıs Denizli konserimiz Pamukkale Belediyesi tarafından, 11 Haziran Bostancı konserimiz organizasyon tarafından iptal edilmiştir. Son günlerde hakkımda çıkan yalan haberlerle ilgili bir açıklama yapacağım.”