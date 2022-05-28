‘Hassasiyetler’ bunu gerektirdi: Melek Mosso yerine Seda Sayan

Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde 3 Haziran’da düzenlenecek Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Festivalde Melek Mosso’nun yerine Seda Sayan’ın sahne alması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: Seda Sayan/Instagram

Milli Gençlik Vakfı ve Saadet Partisi’ne yakın Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi’nin ortak açıklamasında, Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan Mosso’nun konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” denmişti.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen sanatçıyı programdan çıkarmış, vakıf ve dernek başkana ‘teşekkür’ etmişti.

Konseri iptal edilen Mosso da “Karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz” demişti.

Mosso ile birlikte son dönemde konserleri iptal edilen birçok şarkıcıya sosyal medyadan destek mesajları gelmişti.

Uluslararası Gül Festivali’nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabındaki paylaşımda konser detaylarını paylaştı.