Funda Arar ve Derya Uluğ’un Isparta’daki konserleri iptal

Şarkıcı Derya Uluğ ve Funda Arar, Isparta’daki konserlerini iptal etti.

Arar, iptal kararını Twitter’dan şu sözlerle duyurdu: “Çok değerli Isparta’lılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…”

Çok değerli Isparta’lılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere… — Funda Arar (@fundaarar) May 28, 2022

Derya Uluğ da şunları kaydetti: “Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz.”

Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz🌹 — Derya ULUĞ (@deryaulugg) May 28, 2022

Isparta Belediyesi, Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alacağı açıklanan Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konserini iptal etmişti.

Aynı festival kapsamında Arar’ın 5 Haziran’da, Uluğ’un ise 4 Haziran’da konser vermesi bekleniyordu.

Mosso’nun konserinin iptal edilmesi üzerine belediyeye sosyal medyada tepki gösterilmişti.