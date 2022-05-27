İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, konser ve etkinlik iptallerinde anayasayı hatırlattı

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi son günlerde ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilip iptal edilen etkinlik ve konserlerde anayasanın 5, 13, 15 ve 64’üncü maddelerini hatırlattı.

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Merkezin açıklamasında son zamanlarda özellikle kadın sanatçıların taciz ve saldırılara maruz kaldığı hatırlatılarak şunlar dendi: “Yıllarca önce söylediği bir şarkının sözlerini bahane ederek Sezen Aksu’yu eleştiren çağ dışı zihniyet yakın zamanda kıyafetleri nedeniyle Hande Yener, Gülşen ve Melis Sezen’i de taciz etmiş, sadece kadın olduğu için Ece Seçkin’in Düzce konseri iptal edilmiştir. Bunu Aynur Doğan’ın Derince ve Bursa konserlerinin iptali, son olarak da Melek Mosso’nun Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde vereceği konserin programdan çıkarılması izlemiştir. Eskişehir’de Anadolu Fest etkinlikleri, ODTÜ’nün yıl sonu şenlikleri de iptal edilmiş bulunmaktadır.”

Daha sonra ise anayasanın şu alakalı maddeleri sıralandı:

‘Devletin Temel Amaç ve Görevleri’ başlıklı 5’inci maddesi

‘Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.’

Denilerek temel hak ve hürriyetlerin sınırlanamayacağı, kişilerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirebilmeleri için devletin gerekli koşulları hazırlaması gereği belirtilmişken

‘Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması’ başlıklı 13’üncü maddesi

‘Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.’

Denilerek temel hak ve hürriyetlerin belirli koşullarda (savaş, terör vb.) sınırlanabileceği açıklanmışken

‘Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması’ başlıklı 15’inci maddesi

‘Savaş, seferberlik (…)10 veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.’

Denilerek sadece savaş, seferberlik veya olağanüstü durumlarda temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği hüküm altına alınmışken

‘Sanatın ve sanatçının korunması’ başlıklı 64’üncü maddesi

‘Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.’

Denilerek Devlet’e sanatçısını koruma, destekleme, sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alma görevi verilmişken Anayasa’yı ihlal eden bu söylem ve eylemleri asla kabul etmiyoruz.”

‘Hassasiyetler’

Son zamanlarda birçok etkinlik ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Konser iptaliyle milliyetçi sosyal medya hesaplarının hedef aldığı Doğan’ın daha sonra Bursa konseri de iptal edildi.

Eskişehir’deyse Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı. Etkinlik yetkililerinin daha sonra duyurduğuna göre müzik festivalinin başka bir tarihe ertelenmesi de engellendi.

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da hedef gösterdiği Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli ve İstanbul’da iki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı Melek Mosso, konser programından çıkarılmıştı.

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa’daki konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol vatandaşı Ermeni keman virtüözü Ara Malikian’ın 11 Haziran’daki konseri milliyetçi hesapların hedef göstermesi sonrası iptal edilmişti.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ 10 Mayıs’ta saat 01:00’e uzatılmıştı.