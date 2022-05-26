‘Kamu güvenliği’ gerekçesiyle Kürtçe konseri iptal ettiler

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa’daki konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edildi.

Fotoğraf: Twitter

Etkinliği düzenleyen Ziz Müzik, sanatçının 29 Mayıs’ta kentteki Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde vereceği konserin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada bütün hazırlıkların tamamlanıp biletlerin tükendiği yazılıp şunlar dendi: “Müzik, sevgiyi ve özgürce bir arada yaşama duygusunu artırır. Ancak son günlerde yaşanan konser iptallerinden dolayı derin bir üzüntü ve endişe içerisindeyiz. Alınan kararlar toplum açısından kaygı vericidir. Şarkılarımızı her dilde söylemeye, sevgimizi sanat ve müzikle büyütmeye ve sevgiyle kucaklaşmaya devam edeceğiz.”

‘Hassasiyetler’

Son zamanlarda birçok etkinlik ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Eskişehir’deyse Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı.

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da hedef gösterdiği Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli ve İstanbul’da iki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı Melek Mosso, konser programından çıkarılmıştı.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ geçen çarşamba günü saat 01:00’e uzatılmıştı.