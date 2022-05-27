Bu sefer de ‘Ermeni hassasiyeti’ konser iptal ettirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol vatandaşı Ermeni keman virtüözü Ara Malikian’ın 11 Haziran’daki konseri iptal edildi. İptale dair bir açıklamaysa yok.

Fotoğraf: Instagram

Başkent Kültür Yolu festivalinde Ara Malikian konseri için bilet alanlar, konser iptalini bir mesajla öğrendi.

‘The Ara Malikian World Tour’ kapsamında Türkiye’ye gelecek olan keman virtüözü Malikian’ın 9 Haziran’da Zorlu PSM’de vereceği konserin biletleriyse hala satışta.

Heyecanla beklediğimiz konserin maille iptal edildiğini öğrendik. Ama ne bir açıklama, ne sorulan soruya cevap hiçbir şey yok! Neden iptal edildi? #konser #iptal @bkulturyolu @AraMalikian pic.twitter.com/UnAeNVMu9F — SomonSoy (@dizellisufle) May 27, 2022

Evrensel’in ulaştığı festival sorumluları bilginin Güzel Sanatlar Birimi’nden geldiğini ve kendilerine de iptal nedeninin iletilmediğini söyledi.

Malikian, sosyal medyada milliyetçi hesaplarca hedef gösterilmişti.

‘Hassasiyetler’

Son zamanlarda birçok etkinlik ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Konser iptaliyle milliyetçi sosyal medya hesaplarının hedef aldığı Doğan’ın daha sonra Bursa konseri de iptal edildi.

Eskişehir’deyse Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı.

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da hedef gösterdiği Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli ve İstanbul’da iki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı Melek Mosso, konser programından çıkarılmıştı.

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa’daki konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ geçen çarşamba günü saat 01:00’e uzatılmıştı.