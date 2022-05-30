Eskişehir’de kadınlar ‘yoga yasağı’nı deldi: ‘Kadınlar sokağa, özgürleşmeye’

Eskişehir’de kadınlar, yoga etkinliği engellenen Türk Dünyası Vakfı’na bağlı Dede Korkut Parkı’nda buluşup yoga yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki vakıf sorumluluğundaki parkta buluşan yurttaşlar, dün sabah saatlerinde yoga yapmak istemişti.

Grubun yanına giden görevliler, yurttaşlara yoga yapamayacaklarını, haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söylemişti.

Olayın sosyal medyada duyulması üzerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Twitter üzerinden tepki göstermişti.

Başkanların paylaşımı sonrası Türk Dünyası Vakfı açıklama yayınlayarak söz konusu etkinlik için ‘izin alınması gerektiğini’ savunmuştu. Eskişehir Valiliği de vakfın açıklamasını paylaşmıştı.

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, parkta yoga yapmanın yasak olmadığını söyleyip yurttaşların ‘senaryo oluşturmak istediğini’ iddia etmişti. Avcı, parktaki etkinlikler için vakıftan izin alınması gerektiğini savunmuştu.

‘Şimdi vali düşünsün‘

Bugün Eskişehir’de yüzlerce kadın parkta bir araya gelip yoga yaptı. Döviz taşıyıp slogan da atan kadınlar “Kadınlar sokağa, özgürleşmeye”, “Matımı aldım taytımı giydim şimdi vali düşünsün” dedi.

Eskişehir'de kadınlar bu akşam 18.30'da Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelerek yoga yaptı. #eskisehir #yoga pic.twitter.com/eECfYwunlw — Meltem Karakaş Kaya ☮️ (@meltemkarakas) May 30, 2022

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Twitter paylaşımında “Eskişehirli kadınlar gericilere karşı en güzel cevabı verdi” diyerek yurttaşları tebrik etti.

Eskişehirli kadınlar gericilere karşı en güzel cevabı verdi👏 pic.twitter.com/eqlrVDrfMG — Kazım KURT (@CHPKAZIMKURT) May 30, 2022

‘Hassasiyetler’

Son zamanlarda birçok etkinlik ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Konser iptaliyle milliyetçi sosyal medya hesaplarının hedef aldığı Doğan’ın daha sonra Bursa konseri de iptal edildi.

Eskişehir’deyse Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı. Etkinlik yetkililerinin daha sonra duyurduğuna göre müzik festivalinin başka bir tarihe ertelenmesi de engellendi.

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da hedef gösterdiği Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli ve İstanbul’da iki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı Melek Mosso, konser programından çıkarılmıştı.

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa’daki konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol vatandaşı Ermeni keman virtüözü Ara Malikian’ın 11 Haziran’daki konseri milliyetçi hesapların hedef göstermesi sonrası iptal edilmişti.

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda toplu yoga etkinliğini engellemişti.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ 10 Mayıs’ta saat 01:00’e uzatılmıştı.