Türk Dünyası Vakfı başkanı AKP’li vekil yoga etkinliğinde ‘senaryo’ gördü

AKP Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, vakıf sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda yoga etkinliğine herhangi bir yasaklama olmadığını savunarak “Belli ki bir ön hazırlıkla gelinmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki vakıf sorumluluğundaki parkta buluşan grup, dün sabah saatlerinde yoga yapmak istemişti.

Grubun yanına giden görevliler, yurttaşlara yoga yapamayacaklarını, haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söylemişti.

Olayın sosyal medyada duyulması üzerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Twitter üzerinden tepki göstermişti.

Başkanların paylaşımı sonrası Türk Dünyası Vakfı açıklama yayınlayarak söz konusu etkinlik için ‘izin alınması gerektiğini’ savunmuştu. Eskişehir Valiliği de vakfın açıklamasını paylaşmıştı.

‘Arkadaş yanlış anlamış’

AKP’li Avcı bugün olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

ANKA’dan Özge Zaim’in aktardığına göre Avcı, şunları dedi: “CİMER’e bir vatandaş bir şey yazmış, şikayet dilekçesi yazmış. O şikayet dilekçesini CİMER, ilgili kurum olarak valiliğe Bu şikayet dilekçesini CİMER ilgili kurum olarak valiliğe göndermiş. Valilik de bize göndermiş. Biz de oraya bir cevap yazmışız. Bizim için bir sorun yok cevabı vermişiz. Ne valiliğin bir yasaklama talebi veya kararı var. Ne Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti’nin bir kararı var. Ne buradaki çalışan arkadaşlarımızın böyle bir beyanı var.

Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, ‘Burada Cimer’e şikâyet var’ diye söylendiği için kendisine, herhalde yanlış anlamış. Bu konuşma görüntülenmiş. Belli ki bir ön hazırlıkla gelinmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu senaryonun gereği olarak çekim yapılmış. Ama şimdi Türk Dünyası Vakfı Heyeti Başkanı olarak size diyorum ki, çimlere basmak da yasak değil, yoga yapmak da yasak değil. Yürümek de yasak değil. Koşmak da yasak değil. Doğum günü kutlamaları yapmak da yasak değil. Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil.

‘Bizi bilgilendirmek zorundalar’

Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği bütün faaliyetler bütün vatandaşlarımıza açık. Onun dışında etkinlik düzenlemek isteyen, organizasyon yapmak isteyen kuruluşlar; ister kamu kuruluşu olsun isterse sivil toplum kuruluşu olsun veya ticari kuruluşlar bir şey yapmak isterse bizi bilgilendirmek zorundalar. Çünkü faaliyetlerle bir çakışma olmasın. Başka kurumların faaliyetleriyle çakışma olmasın. Aynı yerde insanlar; ‘Piknik mi yapacağız?’, ‘Yoga mı yapacağız’ tartışmalarına girmek zorunda kalmasınlar diye, bizi bilgilendirsinler.”

Avcı, bir gazetecinin Eskişehir’de Anadolu Fest dahil tüm etkinliklerin yasaklanmasıyla ilgili sorusuysa yanıt vermedi.

‘Hassasiyetler’

Son zamanlarda birçok etkinlik ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Konser iptaliyle milliyetçi sosyal medya hesaplarının hedef aldığı Doğan’ın daha sonra Bursa konseri de iptal edildi.

Eskişehir’deyse Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı. Etkinlik yetkililerinin daha sonra duyurduğuna göre müzik festivalinin başka bir tarihe ertelenmesi de engellendi.

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da hedef gösterdiği Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli ve İstanbul’da iki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan şarkıcı Melek Mosso, konser programından çıkarılmıştı.

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa’daki konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol vatandaşı Ermeni keman virtüözü Ara Malikian’ın 11 Haziran’daki konseri milliyetçi hesapların hedef göstermesi sonrası iptal edilmişti.

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda toplu yoga etkinliğini engellemişti.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ 10 Mayıs’ta saat 01:00’e uzatılmıştı.