Diken

Yaramazlara biraz batar!

Apolas Lermi’nin bir konseri daha engellendi


Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, ‘yalan haberler gerekçe gösterilerek’ Sakarya’daki konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Apolas Lermi.

İptali Twitter hesabından duyuran Lermi, şunları yazdı: “Bir konser iptali daha! 31 Temmuz’da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası’ndaki sahnemiz hakkımızda çıkan yalan haberler gerekçe gösterilerek belediye ve dernek yönetimi tarafından iptal edilmiştir.


Konserlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler. Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da, bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız. İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Siz radyoyu kapattınız diye hiç bir şarkı yarım kalmaz. Yeni şarkılar yakında.”

Ne olmuştu?

Trabzonspor’un Süper Lig şampiyonluğu kutlamalarında, Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis’in de sahne alacağını açıklanmıştı. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tsahouridis’i ‘Pontus soykırımının yıldönümünü andığını söyleyerek’ hedef göstermişti.

Tepkiler üzerine Trabzonspor, Tsahouridis’i programdan çıkartmıştı. Karara tepkili Apolas Lermi de sahneye çıkmayacağını açıklamıştı.

Sanatçının 29 Mayıs’ta Denizli’de, 11 Haziran Bostancı’da vereceği konserler de belediye ve organizasyon tarafından iptal edilmişti.

Eskişehir’de kadınlar ‘yoga yasağı’nı deldi: Şimdi vali düşünsün

Isparta’da ‘hassasiyetler’ galip geldi: Yeni üçlü, Seda Sayan, Niran Ünsal, Işın Karaca

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, parkta yoga etkinliğini engelledi

Funda Arar ve Derya Uluğ’un Isparta’daki konserleri iptal

‘Hassasiyetler’ bunu gerektirdi: Melek Mosso yerine Seda Sayan

‘Hassasiyetler’ izin vermedi: Anadolu Fest’in başka tarihe alınması da engellendi

Bu sefer de ‘Ermeni hassasiyeti’ konser iptal ettirdi

Belediye duyurdu: Aynur Doğan’ın Bursa konseri de iptal

‘Kamu güvenliği’ gerekçesiyle Kürtçe konseri iptal ettiler

Konseri iptal edilen Melek Mosso: Karanlığa ve sapıklığa izin vermeyeceğiz

‘Milli ve manevi hassasiyetler’de son durum: Melek Mosso’nun konseri de iptal

Koyuncu’dan sonra Apolas Lermi’nin de konserleri iptal

Niyazi Koyuncu: Pendik Belediyesi konserimi engelledi

Çizer Aslantürk’ten, AKP baskısıyla çizimin kaldırılmasına ‘sessiz kalanlara’ sitem

Konseri AKP’li belediyece iptal edilen Aynur Doğan: Paylaşarak birlikte büyüyeceğiz

Muş Valiliği, Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin konserini yasakladı

İBB CHP grup sözcüsünden AKP’lilerin kaldırttığı çizime: Sadece sanat görüyoruz

Aynur Doğan konserinin organizatörü: İptal haberini Twitter’dan öğrendik

Kılıçdaroğlu’ndan müzik yasağı ve konser iptallerine: Özgür doğduk, özgür öleceğiz

AKP’li vekil duyurdu: ‘Muhafazakar endişeler’in odağındaki resim kaldırıldı

Kocaeli’nde AKP’li belediye Aynur Doğan konserini iptal etti

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nden ‘İnek Duası’na inceleme

Muhafazakar kuruluşlardan festival iptaline destek: Kızlı erkekli kalınıyordu

Anadolu Fest’e valilik engeline tepki yağdı: O festivaller yapılacak!

Valiliğin ‘uygun gördükleri’ hariç: Eskişehir’de açık alanlardaki etkinliklere yasak

SON HABERLER