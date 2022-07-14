Apolas Lermi’nin bir konseri daha engellendi

Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, ‘yalan haberler gerekçe gösterilerek’ Sakarya’daki konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Apolas Lermi.

İptali Twitter hesabından duyuran Lermi, şunları yazdı: “Bir konser iptali daha! 31 Temmuz’da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası’ndaki sahnemiz hakkımızda çıkan yalan haberler gerekçe gösterilerek belediye ve dernek yönetimi tarafından iptal edilmiştir.

Konserlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler. Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da, bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız. İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Siz radyoyu kapattınız diye hiç bir şarkı yarım kalmaz. Yeni şarkılar yakında.”

Tüm sahneleri yasaklayıp

tüm televizyonları karartsanız da,

bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız.

İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye

ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz.



Siz radyoyu kapattınız diye

hiç bir şarkı yarım kalmaz.



Yeni şarkılar yakında ✔️ — Apolas Lermi (@apolaslermi) July 14, 2022

Ne olmuştu?

Trabzonspor’un Süper Lig şampiyonluğu kutlamalarında, Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis’in de sahne alacağını açıklanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tsahouridis’i ‘Pontus soykırımının yıldönümünü andığını söyleyerek’ hedef göstermişti.

Tepkiler üzerine Trabzonspor, Tsahouridis’i programdan çıkartmıştı. Karara tepkili Apolas Lermi de sahneye çıkmayacağını açıklamıştı.

Sanatçının 29 Mayıs’ta Denizli’de, 11 Haziran Bostancı’da vereceği konserler de belediye ve organizasyon tarafından iptal edilmişti.