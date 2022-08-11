Zeytinli Rock Festivali’ni yasaklayan kaymakam İlim Yayma’yla pek sıkı fıkı

17-21 Ağustos’ta düzenlenmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermeyen Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’in İlim Yayma Cemiyeti etkinliklerinden pek çok fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Twitter

2005’ten beri Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Dalyan Sahili’nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali için kaymakamlık bu yıl izin vermedi.

Milyon Yapım Organizasyon Şirketi’nin başvurusuna kaymakamlık tarafından şu yanıt verildi: “Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir.”

Kaymakam Memiş’se kararın öğrenilmesinin ardından Twitter hesabını korumalı hale getirdi. Festivale izin vermeyen Memiş’in geçen yıl İlim Yayma Cemiyeti’nin şube ve kitap kafe açılışına katıldığı ortaya çıktı.

AKP Burhaniye sosyal politikalar başkanı ve İlim Yayma Cemiyeti Halkla İlişkiler Başkanı Raif Çokçetin’in paylaşımında Memiş’in fotoğrafları da yer aldı.

Öte yandan Memiş’in 2020’de de göreve başladıktan kısa süre sonra İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi Başkanı Sadrettin Küçükkaya ve beraberindeki heyeti makamında ‘hayırlı olsun’ ziyareti için ağırlamış.

Memiş’in cemiyetle ilişkisi yalnızca Burhaniye’yle de sınırlı değil. 2018’de Geyve kaymakamı olarak görev yapan Memiş, o zaman da İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Necip Fazıl Kısakürek Öğrenci Yurdu Müdürü İbrahim Yıldırım ve beraberindeki heyeti makamında ağırlamış.