Duy da inanma: Zeytinli Festivali, tuvalet ve güvenlik gibi sebeplerden iptal edilmiş

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Zeytinli Rock Festivali’nin iptal edilmesini organizasyon şirketine bağladı. Şıldak’a göre festival yaşam tarzına müdahaleden değil şirketin tuvalet ve güvenlik gibi şartları yerine getirmemesinden dolayı iptal edildi.

Burhaniye Kaymakamlığı’nın festivali ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal etmesi ‘yaşam tarzına müdahale’ olarak görülmüş ve büyük tepki çekmişti.

İptalin, İslamcı grupların şikayeti üzerine geldiği belirtilmiş ve kararı alan kaymakamın İlim Yayma Cemiyeti’yle yakınlığına dikkat çekilmişti.

Tartışmalar sürerken Sabah gazetesi yazarı Melih Altıok’a konuşan Vali Şıldak, bu iddiaları yalanlayarak topu organizasyon şirketine attı.

Şıldak, yasak kararında İslamcı derneklerin şikayetinin değil festivali düzenleyecek organizasyon şirketinin ‘tuvalet, güvenlik gibi asgari şartları bile yerine getirmemesinin’ etkili olduğunu savundu.

Şıldak ayrıca organizasyon şirketinin diyalog yerine tartışmayı politik zemine çektiğini ve bu yüzden de sürecin kilitlendiğini öne sürdü.