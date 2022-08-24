Duy da inanma: Milyonfest ‘ekolojik dengeye olumsuz etki edeceği’ gerekçesiyle iptal edilmiş 

Milyonfest Fethiye’nin organizatörleri, Muğla Valiliği’nin festivali ‘ekolojik dengeye olumsuz etki edeceği’ gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan ‘Milyonfest Fethiye’nin Muğla Valiliği tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin Milyonfest Fethiye organizatörleri tarafından yapılan açıklamada iptalin gerekçesinin “İl Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği Müdürlüğü’nün festivalin yapılacağı bölgedeki ekolojik dengeye olumsuz etki edeceği yönündeki görüşü” olduğu bildirdi:

“Kamuoyunun Dikkatine! Zeytinli Rock Festivali için Balıkesir 2. Bölge İdare Mahkemesi’nin vereceği kararı beklerken Muğla Valiliği’nin Milyonfest Fethiye’yi iptal ettiğini öğrendik. Valilik ilgili birimlere gönderdiği yazıda iptal gerekçesi olarak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün festivalin yapılacağı bölgedeki ekolojik dengeye olumsuz etki edeceği yönündeki görüşünü ve bu yöndeki şikayetleri göstermiş. Hiç beklemediğimiz bu gelişmenin ardından festival konumunu değiştirmek dahil alternatif çözümler üzerine çalışıyor, ürettiğimiz alternatifler üzerine ilgili birimlerle değerlendirme yapıyoruz. Çevre ve ekolojinin biz, festival katılımcıları ve sahne alacak sanatçılar için en az ilgili müdürlük kadar hassas bir konu olduğunu hatırlatıyor, olayın tüm boyutları ortaya çıkana kadar sabrınızı rica ediyoruz. “