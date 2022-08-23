Soylu, festival yasaklarını savundu, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve festivalleri organize edenleri hedef aldı, festival yasaklarını savundu.

Art arda gelen festival yasakları tepkiyle karşılanırken bir açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’dan gelmiş; Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajla valileri uyarmıştı: “Öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!”

Bu mesajın ardından Süleyman Soylu hem Kılıçdaroğlu’nu hem de festivalleri organize edenleri hedef aldı.

Soylu paylaştığı mesajda şu sözleri sarf etti: “SSK (eski) genel müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş. Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba.”

SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş,



Çok korkmuşlar(!)



Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez



Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez.



Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022

Soylu, bu mesajdan yaklaşık iki saat önce de oğlu Engin Levent Soylu ve şirketi hakkındaki iddiaları dile getiren gazeteci Şirin Payzın’ı, “Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa bir dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın” diyerek hedef aldı.