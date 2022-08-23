Peş peşe yasaklanan festivallerin ardından Kılıçdaroğlu’ndan valilere uyarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, art arda yasaklanan festivallerin ardından Twitter’dan paylaştığı mesajla valileri uyardı: “Devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız.”

Fotoğraf: Diken/Pixabay-CHP

Son zamanlarda hedef gösterilmesinin ardılandan birçok festival ve konser valilikler veya AKP’li belediyeler tarafından iptal edildi.

Balıkesir Burhaniye’de 17-21 Ağustos’ta yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’nin Burhaniye Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin yankıları sürerken; Muğla’da da ‘Milyon Fest Fethiye’nin iptal edildiği duyurulmuştu. Bugün alınan yasak kararının ardından Muğla Valiliği sorumluluğu Fethiye Kaymakamlığı’na, kaymakamlık ise valiliğe atmıştı.

Alınan iptal kararları sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir mesaj geldi. Valileri uyaran Kılıçdaroğlu şu mesajı paylaştı: “Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!”