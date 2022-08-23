Soylu şirketinden bahseden Payzın’ı hedef aldı: Herkesi kendi şerefinizde sanmayın 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu Engin Levent Soylu ve şirketi hakkındaki iddiaları dile getiren gazeteci Şirin Payzın’ı, “Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa bir dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın” diyerek hedef aldı.

Fotoğraf: AA-Twitter

Geçtiğimiz günlerde Sözcü yazarı Çiğdem Toker, İçişleri Bakanı Soylu’ya ait Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 81,10’nu Varlık Fonu’nda olan Türkiye Sigorta’nın acenteliğini aldığını yazmıştı.

Soylu’nun avukatı Kızılca, konu hakkındaki açıklamasında, “Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” demişti.

İçişleri Bakanı Soylu’nun, katıldığı Jandarma ve Sahil güvenlik mezuniyet töreninde jandarma personelinden göreve abdestli çıkmalarını, Ayet’el Kürsi okumalarını istediği mesajı gazeteci Şirin Payzın; “Burası laik bir ülke; unuttu galiba. Ayrıca ‘Sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver’ derler adama” diyerek alıntıladı.

Bakan Soylu, Payzın’ın bu mesajını gerekçe göstererek hedef aldı.

Soylu, Payzın’a şunları yazdı: “Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa bir hafta süre: Dokunulmazlığı yok. Şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa bir dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın.”