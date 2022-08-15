Soylu’nun şirketi, Varlık Fonu’ndaki şirketten acenteliği kaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şirketi ‘Esigortan‘, hissesinin yüzde 81,1’i Varlık Fonu’nda olan Türkiye Sigorta’nın acenteliğini aldı.
Sözcü yazarı Çiğdem Toker, İçişleri Bakanı Soylu’ya ait Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 81,10’nu Varlık Fonu’nda olan Türkiye Sigorta’nın acenteliğini aldığını yazdı.
Toker yazısının ilgili bölümünde şunları aktardı:
“Esigortan’ın aldığı son acentelik, kendisini ‘prim üretiminde sektör lideri‘ olarak tanımlayan şirketten gelmiş: Türkiye Sigorta A.Ş. Türkiye Sigorta’nın Esigortan’ı, ‘vekil tayin ettiğine ilişkin’ karar, 10 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış.
…
Şirketin yüzde 81,10 payı Türkiye Varlık Fonu’nun kurduğu TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.’ye ait. Kalanı Borsa İstanbul’da işlem görüyor.”