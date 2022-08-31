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Yaramazlara biraz batar!

İlkay Akkaya’nın Mardin konseri de yasaklandı: Belli ki çoğalacak


Sanatçı İlkay Akkaya, 30 Ağustos’ta Adana’da düzenleyeceği konserin Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edilmesinin ardından bir yasak kararının da Mardin’den geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Youtube

Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakarlar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.


Adana’da Ceyhan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlediği İlkay Akkaya konseri kaymakamlık tarafından ‘güvenlik’ ve ‘kamu düzeni’ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Akkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mardin’de düzenleyeceği konserin de valilik tarafından yasaklandığını duyurdu:

“Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim.”

Önce izin verdi sonra yasakladı

Mardin Valiliği’nin öncesinde izin verdiği konseri daha sonra yasaklamasının gerekçesinde, “Sanatçı ekibinde yer alan sanatçıların bazılarının PKK\KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği tespit edildiğinden konser etkinliğinin yapılması uygun görülmemiştir” ifadeleri yer aldı.

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