Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya konserini iptal etti

Adana’da Ceyhan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlediği İlkay Akkaya konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi.

Fotoğraf: Youtube

Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakarlar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

İptali duyuran Ceyhan Belediyesi, Twitter üzerinden şu notu paylaştı: “Üzgünüz.. İptal edilen konserlere bir yenisi daha eklendi. Ceyhan Kaymakamlığı’ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır. İnsiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz.”