Televizyoncu Metin Uca gözaltına alındı

Televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Ankara’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Uca’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet’in sözü gözaltı nedeni

Gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Metin Uca ile görüştüğünü gözaltı nedeninin oyununda Fatih Sultan Mehmet’in bir sözünü okuması nedeniyle hakkında yapılan şikayet olduğunu aktardı: