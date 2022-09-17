İslamcı grupların hedef aldığı Mohsen Namjoo’nun iki konseri iptal

Son dönemde birçok konser ve festivali iptal ettiren İslamcı grupların ‘Kuran ayetlerini şarkı yapıyor‘ gerekçesiyle hedef aldığı İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamındaki iki konseri iptal edildi.

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Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakar gruplar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Mohsen Namjoo’nun 2-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van’da sahne alması bekleniyordu.

Daha önce birçok etkinliği iptal edilmesi için hedef gösteren ‘Müdafaa-i İslam Hareketi’ adlı oluşum ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Namjoo’nun konserinin iptal edilmesi için kampanya başlatmıştı. Gerekçesiyse şarkılarında Kuran ayetlerini kullanması.

Sanatçının konserlerinin biletlerinin satıldığı biletix.com’a göre 3 Aralık Bursa ve 8 Aralık Konya konserleri iptal edildi. Ankara ve İstanbul konserlerinin biletlerinin hala satışta olduğu görülürken 10 Aralık Van konseri için biletler henüz açılmamış.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’sa dün bu hedef göstermelerin ardından iptal edilen konser ve festivaller için “Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yoluyla karar düzeltme talep edilebilir” demişti.