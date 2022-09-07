Bir festival iptali daha: Çağdaş Fest’e bir gün kala kaymakamlık engeli

Muğla Fethiye’de özel bir mekanda düzenlenmesi planlanan Çağdaş Fest, organizasyona bir gün kala iptal edildi. Organizatör Çağdaş Adıgüzel, gerekli tüm izinleri alındığını söylese de Fethiye Kaymakamlığı, bakanlıktan izin alınmadığını savundu.

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Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakarlar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Tele1’den Aziz Turgut Altun’un haberine göre festival yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı’yla Tarım Orman bakanlığı 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden aldıkları gerekli izinlere rağmen organizasyonun iptal edildiğini duyurdu.

‘Çevreye zarar verir’ gerekçesi

Fethiye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Necla Yıldız, organizasyon firmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan herhangi bir izin almadığını iddia etti. Yıldız, organizasyonun güvenlik ve çevre yönünden değerlendirilerek ‘uygun görülmediğini’ söyledi.

Yıldız, jandarmadan alınan izin belgesinin hatırlatılması üzerine şunları dedi: “Öyle bir izin belgesi verilmedi. Açıklama yapmak Kaymakam beyin takdirinde. Biz gerekli yazışmaları yaptık. Kendilerine tebliği yapıldı. Çevreye zarar verileceği için izin verilmedi.”

‘İptali bile bildirmediler’

Çağdaş Fest organizatörü Çağdaş Adıgüzel, yasak kararının konsere bir gün kala iletildiğini söyledi: “Niye iptal etmişler çevre ve şehircilik hikaye. Arayıp iptali bile bilgi vermediler. Dün kiralamasını yapmış olduğum özel işletmeye tebliğ etmişler. Ben onlardan öğreniyorum sahne araçlarını içeri alınmadığı zaman. Girişiniz yok çünkü böyle bir festival yok kaymakamlık karar almış deniliyor. Bunun üzerine 13.40’ta kaymakamlığı gidiyorum. Adamların söylediği doğru, kaymakamlık yasaklamış.

Orman yangınlarıyla alakalı 30 Mayıs’ta alınan bir karar var dağıtılan. Bu karar doğrultusunda yangın ihtimaline karşılık iptal etmiş. Böyle saçma bir şey görülmedi Türkiye’de. Kaymakam kesiklikle art niyetli olduğunu ortaya koyuyor. Yargı süreci başlatacağız. Orman Bakanlığı’ndan orman yangınını düşünecek daha iyi bir kurum mu var? Bu kurumun görüşünü almışız.”