Kültür bakanı paralel evrenden bildirdi: Hedefimiz, festivalleri herkese ulaştırmak

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, İslamcı gruplar tarafından hedef gösterildikten sonra iktidarın iptal ettiği konser ve festival gibi etkinliklerini görmezden gelerek, “Dünyada bu kadar geniş çapta, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren ender ülkelerden biriyiz” dedi.

Fotoğraf: Diken/AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya’da düzenlenecek festivallere ilişkin Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) basın bilgilendirildi. Festival şehirlerine İzmir ve Adana’nın da ekleneceğini kaydeden Bakan Ersoy, Türkiye’de çeşitli bahanelerle art arda iptal edilen festivalleri ve konserleri unuttu.

Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “Dünyada bu kadar geniş çapta, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren ender ülkelerden biriyiz. Hedefimiz, festivallerimizi herkese ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak. Bu hedefimiz, 2023 turizm stratejilerimizle de örtüşüyor çünkü turizmde de hedefimiz, bu yıl olduğu gibi giderek artan sayılara ve kaliteye ulaşmak.”

Türkiye’de iptal edilen veya kısıtlama getirilen sanat etkinliklerinin haberlerini şöyle duyurmuştuk:

İlkay Akkaya’nın Mardin konseri de yasaklandı: Belli ki çoğalacak

Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya konserini iptal etti

Yasaklar tam gaz: İHD’nin barış konserine valilik iptali

İslamcı grubun hedefinde bu kez Fanta Gençlik Festivali var

Duy da inanma: Milyonfest ‘ekolojik dengeye olumsuz etki edeceği’ gerekçesiyle iptal edilmiş

Soylu, festival yasaklarını savundu, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

Belediye başkanı duyurdu: Zeytinli’den sonra Milyon Fest de iptal edildi

Duy da inanma: Zeytinli Festivali, tuvalet ve güvenlik gibi sebeplerden iptal edilmiş

Zeytinli Rock Festivali başka yaza kaldı

Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline itiraz reddedildi

Zeytinli Rock Festivali’ni yasaklayan kaymakam İlim Yayma’yla pek sıkı fıkı

Burhaniye kaymakamı, Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi

Apolas Lermi’nin bir konseri daha engellendi

Isparta’da ‘hassasiyetler’ galip geldi: Yeni üçlü, Seda Sayan, Niran Ünsal, Işın Karaca

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, parkta yoga etkinliğini engelledi

Funda Arar ve Derya Uluğ’un Isparta’daki konserleri iptal

‘Hassasiyetler’ bunu gerektirdi: Melek Mosso yerine Seda Sayan

‘Hassasiyetler’ izin vermedi: Anadolu Fest’in başka tarihe alınması da engellendi

Bu sefer de ‘Ermeni hassasiyeti’ konser iptal ettirdi

Belediye duyurdu: Aynur Doğan’ın Bursa konseri de iptal

‘Kamu güvenliği’ gerekçesiyle Kürtçe konseri iptal ettiler

Konseri iptal edilen Melek Mosso: Karanlığa ve sapıklığa izin vermeyeceğiz

‘Milli ve manevi hassasiyetler’de son durum: Melek Mosso’nun konseri de iptal

Koyuncu’dan sonra Apolas Lermi’nin de konserleri iptal

Niyazi Koyuncu: Pendik Belediyesi konserimi engelledi

Çizer Aslantürk’ten, AKP baskısıyla çizimin kaldırılmasına ‘sessiz kalanlara’ sitem

Konseri AKP’li belediyece iptal edilen Aynur Doğan: Paylaşarak birlikte büyüyeceğiz

Muş Valiliği, Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin konserini yasakladı

Aynur Doğan konserinin organizatörü: İptal haberini Twitter’dan öğrendik

AKP’li vekil duyurdu: ‘Muhafazakar endişeler’in odağındaki resim kaldırıldı

Kocaeli’nde AKP’li belediye Aynur Doğan konserini iptal etti

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nden ‘İnek Duası’na inceleme

Muhafazakar kuruluşlardan festival iptaline destek: Kızlı erkekli kalınıyordu

Anadolu Fest’e valilik engeline tepki yağdı: O festivaller yapılacak!

Valiliğin ‘uygun gördükleri’ hariç: Eskişehir’de açık alanlardaki etkinliklere yasak