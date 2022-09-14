Kültür bakanı, son dakika iptal edilen konserlerde ‘hukuk yolu’nu gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iptal edilen konser ve festivaller için “Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yoluyla karar düzeltme talep edilebilir” dedi.

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Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakar gruplar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Çoğu konser ve festival, etkinlik başlangıcına birkaç gün kala bütün hazırlıklar tamamlanmışken iptal edilebilirken, Nilüfer Müzik Festivali’nde olduğu gibi katılımcılar girişte beklerken konaklama ve içki satışı yasaklanabiliyor.

Hürriyet’ten Umur Erdem’e konuşan Bakan Ersoy, şunları dedi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı açısından ve konunun doğası gereği, bizim için ne kadar az kısıtlama, ne kadar az sınırlama olursa o kadar doğru olur. Bizim yaklaşımımız bu. Hatta mümkünse hiç kısıtlama, hiçbir sınırlama olmasın. İşimiz kültür, sanat ve turizm… Bazı bölgelerde, bazı hassasiyetler oluşabiliyor ve kaymakamlıklar nadiren iptal kararları verebiliyor. Ancak kaymakamlık son merci değil, ilk merci. Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yolu ile karar düzeltme talep edilebilir.”