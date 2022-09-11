Rektörlükten Kürt sanatçı Xecê’nin Şırnak konserine iptal

Kürt sanatçı Xecê’nin Şırnak Üniversitesi’nde bir ay sonra düzenlemesi beklenen konseri rektörlük tarafından iptal edildi.

Görsel: Youtube

Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Konser iptalini Twitter’dan duyuran sanatçı şunları yazdı:

“Kamuoyuna duyuru. 4 Ekim tarihinde Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan konserimiz, üniversite rektörlüğü tarafından reddedilip iptal edilmiştir.”