İslamcı grupların yeni hedefi Mohsen Namjoo konserleri

Son dönemde birçok konser ve festivali iptal ettiren İslamcı gruplar, İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye’de vermeyi planladığı beş konserin de iptal edilmesini isteyerek hedef gösterdi. Yeni Akit gazetesinin de desteklediği bu grubun gerekçesiyse Namjoo’nun Kuran ayetlerini şarkı yapması.

Fotoğraf: AA

Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakar gruplar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Mohsen Namjoo’nun 2-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van’da sahne alması bekleniyor.

Konserlerin duyurulmasıyla İslamcı gruplar hedef göstermeye başladı.

Daha önce birçok etkinliği iptal edilmesi için hedef gösteren ‘Müdafaa-i İslam Hareketi’ adlı oluşum ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Namjoo’nun konserinin iptal edilmesi için kampanya başlattı. Gerekçesiyse şarkılarında Kuran ayetlerini kullanması.

Söz konusu gruplar, iktidara yakın Yeni Akit gazetesi vasıtasıyla bu etkinlikleri hedef gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’sa dün bu hedef göstermelerin ardından iptal edilen konser ve festivaller için “Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yoluyla karar düzeltme talep edilebilir” demişti.