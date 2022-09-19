Konseri iptal edilen Aleyna Tilki: Cadı avı dönemine döndük ama yaksanız da ölmem

LGBTİ+ karşıtı yürüyüşe tepki gösterdiği için konseri iptal edilen şarkıcı Aleyna Tilki, “Cadı avı dönemine döndük ama yaksanız da ölmem” dedi.

Fotoğraf: Instagram

Tilki’nin konseri, MHP yönetimindeki Çorum’un Osmancık Belediyesi tarafından LGBTİ+ karşıtı yürüyüşe tepki gösterdiği için iptal edilmişti.

Kararın ardından konuşan Tilki, Twitter’dan şunları dedi: “Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bir şey değil. Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem.”