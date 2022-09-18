LGBTİ+ karşıtı eyleme tepki gösteren Aleyna Tilki’nin konserine iptal

Çorum’un Osmancık Belediyesi, LGBTİ+ karşıtı eyleme tepki gösterdiği gerekçesiyle Şarkıcı Aleyna Tilki’nin konserini iptal etti.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun organize ettiği ve RTÜK’ün de kamu spotu olarak yayınladığı ‘Büyük Aile Buluşması’ adı altındaki LGBTİ+’ları hedef alan miting, ‘valiliğin onayıyla’ ve ‘polis güvenliğinde’ bugün İstanbul Fatih’te düzenlendi.

Eylem aynı zaman da büyük de tepki çekti. Eyleme tepki verenlerden biri de Aleyna Tilki’ydi. Tilki, Twitter hesabından şunları kaydetti: “LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç.”

Paylaşım sonrası Çorum’un Osmancık Belediyesi, Aleyna Tilki konserinin iptal edildiğini duyurdu. Belediyenin açıklaması şöyle:

“Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival çerçevesinde ‘Halk Konseri’ ve ‘Gençlik Konseri’ olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı ‘Aleyna Tilki’ davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”