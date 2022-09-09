RTÜK, LGBTİ+ karşıtı mitingin tanıtımını ‘kamu spotu’ diye önerdi; Başkan Şahin ‘Mevzuata uygun’ diyerek savundu

RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı bir yürüyüşün tanıtımını ‘kamu spotu’ adı altında tavsiye ettiği ortaya çıkmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu kararı “Mevzuata aykırı değil” diyerek savundu.

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RTÜK sitesinde, ‘Büyük Aile Buluşması’ adlı LGBTİ+ karşıtı bir yürüyüşünün kamu spotu adı altında tavsiye edildiğini ilan etmişti.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen İlhan Taşçı, bu kararın üst kurulun onayından geçmeden alındığını duyurmuştu.

1- RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır.

Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılıyıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 9, 2022

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İlhan Taşçı’ya cevap olarak “Üst kurulumuzu itibarsızlaştırmayı kendine şiar edinmiş bir grubun ve siyasi partinin temsilciliğini ve sözcülüğünü üstlenmişsiniz” dedi.

Şahin ayrıca, ortada mevzuata aykırı bir durumun olmadığını belirterek kararı savundu.

RTÜK’ün sitesinde kamu spotuyla ilgili kararı yayımlamasına rağmen videoyu YouTube hesabına koymaması dikkat çekti.