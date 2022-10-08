Tiyatro Kooperatifi’nden baskı ve yasaklamalara tepki: Kabul edilemez

Tiyatro Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada son dönemde kültür-sanat alanında artan baskı ve yasaklara tepki göstererek, “Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmeden tüm sanat dallarının özgür ve adil bir ortamda icra edilmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Türkiye’de son aylarda birçok kültür-sanat faaliyeti kamu kurumları tarafından çeşitli gerekçelerle iptal ediliyor.

Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim’de Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılacak ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununu ‘sakıncalı’ bularak iptal etmişti.

‘Gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz’

Tiyatro Kooperatifi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla yasakların kabul edilemez olduğunu savundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin örtülü veya açık şekilde kültür sanat dünyasına uyguladığı, hemen her gün bir yenisiyle karşılaştığımız sansür, baskı ve yasaklamaları endişeyle takip ediyor ve tamamını kabul edilemez buluyoruz. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmeden tüm sanat dallarının özgür ve adil bir ortamda icra edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Anayasanın 64’üncü maddesi gereğince devletin sanat faaliyetlerini, sanatçıyı ve sanat eserlerini korumasını, değerlendirmesini, desteklemesini ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz.

Sanatın ve sanat emekçilerinin önündeki mevcut engelleri, en az ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar kadar başat gördüğümüzü ve başta tiyatro alanı olmak üzere kültür sanat dünyasındaki tüm gelişmelerin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”